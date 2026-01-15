Транспортный эксперимент запущен в России

По информации «Парламентской газеты», это повысит прозрачность перевозок. Вся информация будет отображена сразу — кто везет, на каком автобусе, актуален ли техосмотр машины, застрахован ли рейс, путевой лист и так далее. При этом утверждается, что на стоимость перевозок это не повлияет.