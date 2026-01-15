Ричмонд
Транспортный эксперимент запущен в России

Бумажные билеты исчезнут на междугородних автобусах, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Вместо бумажных билетов пассажиры междугородних автобусов в России будут получать уникальный цифровой код. Такова суть нового эксперимента, который стартовал в России.

Эксперимент начинается 15 января и продлится до 1 ноября. Таким нововведением власти намерены перевести весь документооборот в пассажирских межрегиональных перевозках в электронную форму.

По информации «Парламентской газеты», это повысит прозрачность перевозок. Вся информация будет отображена сразу — кто везет, на каком автобусе, актуален ли техосмотр машины, застрахован ли рейс, путевой лист и так далее. При этом утверждается, что на стоимость перевозок это не повлияет.

Отслеживать данные будет система спутникового отслеживания «ЭРА-ГЛОНАСС». Она же зафиксирует отклонения от маршрута и иные нарушения. Сообщается, что участие в эксперименте добровольное, и все российские кассы, автовокзалы, перевозчики приглашены к участию.

Будут созданы реестры регулярных автобусных маршрутов и остановочных пунктов. Каждый маршрут и каждый билет получат уникальный идентификатор. В случае фиксации нарушения необходимые документы система согрет автоматически. Участникам эксперимента предоставят все программное обеспечение бесплатно.