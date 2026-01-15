Ричмонд
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на взлет и посадку судов

В волгоградском аэропорту Гумрак временно ограничено выполнение взлетов и посадок воздушных судов. Как уточнили в Росавиации, данные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

