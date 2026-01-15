В главном парке Екатеринбурга назвали дату возвращения зимних развлечений

Все аттракционы заработают с 16 января.
Зимние развлечения в парке Маяковского возвращаются после временной приостановки из-за холодов. С 16 января екатеринбуржцы смогут посещать «Горку Т-Банк», каток «Северное Сияние», Фестиваль гигантских фонарей и лыжную базу.
«Скоро морозы начнут отступать. Уже завтра парковые локации возобновят свою работу и будут ждать вас в гости», — сообщают представители ЦПКиО в соцсетях.
Также к работе возвращается самая высокая горка России и каток в квартале Архангела Михаила. Их также закрывали на период морозов.