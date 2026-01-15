В Пермской галерее монтируют экспозицию деревянных богов. Фото

Экспозиция пермской деревянной храмовой скульптуры скоро откроется.
В новом здании Пермской художественной галереи идет монтаж самой популярной экспозиции — коллекции пермской деревянной храмовой скульптуры. По словам хранителя коллекции Ксении Зубакиной, к каждому экспонату музейщики подходят индивидуально.
«Единого решения для монтажа деревянной скульптуры не существует — практически для каждого экспоната подбирается индивидуальный вариант. Часть произведений устанавливается на подиумы, часть — подвешивается на стены. Особенно сложны крупные и тяжелые объекты — распятия высотой более двух метров и резной образ Саваофа. Например, в установке скульптуры Саваофа были задействованы одновременно десять монтажников», — рассказала Зубакина.
Зал пермской деревянной скульптуры в новом здании находится на третьем этаже. Он станет кульминацией экскурсионного маршрута. В экспозицию вошли более 150 произведений. Это около трети всей коллекции и вдвое больше, чем экспонировалось ранее.
Здание галереи открыли в конце 2025 года. В декабре и начале январе в нем проводили только архитектурные экскурсии, знакомя гостей с особенностями нового музея. Сейчас специалисты монтируют выставки, чтобы пригласить пермяков на официальное открытие.
Музейщики относятся к ним бережно Что-то будет висеть на стене Скоро экспозиция будет готова Для монтажа использовали подъемник После перевозки скульптуры не пострадали Что-то стоять на подиуме.