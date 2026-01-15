В Пермской галерее монтируют экспозицию деревянных богов. Фото

«Единого решения для монтажа деревянной скульптуры не существует — практически для каждого экспоната подбирается индивидуальный вариант. Часть произведений устанавливается на подиумы, часть — подвешивается на стены. Особенно сложны крупные и тяжелые объекты — распятия высотой более двух метров и резной образ Саваофа. Например, в установке скульптуры Саваофа были задействованы одновременно десять монтажников», — рассказала Зубакина.