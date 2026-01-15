ПВЗ ЦУМ и лаунж о «гранях личности»: каким будет новый дом быта «Сибирь» в Тюмени

Главная изюминка проекта — оранжевый мост.
В Тюмени готовятся к открытию реконструированный дом быта «Сибирь», получивший новое название Si Hall. Известны первые арендаторы — ПВЗ московского ЦУМа и пространство, исследующее «грани личности». Такая информация указана в социальных сетях проекта.
Полный список резидентов представят позднее. Пока известно, что часть помещений займут офисы, первый этаж — под ритейл, кафе и студии, второй — под ресторан и галерею, на третьем этаже будет концертный зал на 250 человек.
Офисы опен спейс будут вмещать 50−80 человек. Некоторые пространства будут иметь собственный террасы.
Как ранее писало URA.RU, первые арендаторы начнут работу в здании в 2026 году. В прошлом веке здесь работал дом быта «Сибирь», внутри располагались ателье, парикмахерская, магазины. Площадь офисной части составит более пяти тысяч квадратных метров. Под торговые помещения будет отведено около 1 200 кв.м. Во время работ здание практически полностью было разобрано и перестроено.