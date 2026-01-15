Ричмонд
К 2 февраля ветеранам Сталинграда в Волгограде дадут по 100 тысяч

Выплаты будут производиться в рамках официального документа.

В начале февраля 2026 года ветераны Волгоградской области получат единовременные выплаты в связи с годовщиной победы в Сталинградской битве.

Памятную дату отметят 2 февраля — со дня разгрома фашистских войск под Сталинградом пройдет 83 года. Решение о выплатах закреплено официальным приказом региона.

По 100 тысяч рублей перечислят участникам Сталинградской битвы, которые постоянно живут в области, а также труженикам тыла, проработавшим не меньше 6 месяцев в годы войны и награжденным медалью за оборону Сталинграда.

Еще по 30 тысяч рублей получат жители осажденного Сталинграда и супруги умерших ветеранов, если они не вступали в новый брак.

Деньги поступят автоматически в первом квартале 2026 года, обращаться с заявлениями не потребуется.

Ранее сообщалось, что пенсионерам могут пересчитать прожиточный минимум.