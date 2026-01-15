Опухоль весом с тибетского мастифа удалили врачи в Екатеринбурге

Операция, в которой участвовали восемь специалистов разного профиля, продолжалась около восьми часов. За всю свою 30-летнюю практику заведующий отделением абдоминальной онкологии Вадим Голоднов впервые столкнулся с новообразованием такого значительного размера.
«У пациента наблюдалось увеличение живота на протяжении двух десятков лет. Дело в том, что забрюшинные опухоли коварны: поначалу растут медленно, не провоцируя симптомов. Липосаркома — опухоль, развивающаяся из жировой ткани, находится вне органов, поэтому крайне затруднительна для диагностики: на начальных этапах она буквально маскируется под обычную жировую прослойку. Бить тревогу пациенты начинают, когда новообразование уже начинает контурироваться, то есть выделяться», — рассказал он.
Липосаркомы опасны тем, что при достижении определенного веса они начинают стремительно расти. Если при первом обращении в СООД пациент весил около 150 кг, то через месяц его вес увеличился до 180 кг. Опухоль из-за своего большого объема оказывала давление на нижнюю полую вену, смещала кишечник, мочевой пузырь и другие органы, практически заполняя брюшную полость.
Хирургическая операция была связана с высоким риском массивной кровопотери и тромбоэмболии, так как опухоль давила на нижнюю полую вену, а у пациента уже были посттромбофлебитическая болезнь и лимфостаз нижних конечностей. Поэтому заранее была подготовлена система реинфузии для возвращения собственной крови, теряемой во время операции. Из-за опухоли пациент не мог долго лежать на спине, поэтому хирурги тщательно проработали процесс укладки на операционный стол, продумали интубацию для искусственной вентиляции легких и учли другие важные моменты.
Благодаря профессионализму и слаженной работе операционной бригады, операция прошла успешно. Через 7 часов 40 минут гигантскую липосаркому удалили полностью. Для академического интереса медики попытались взвесить опухоль, но весы, рассчитанные на 60 кг, не смогли показать ее точный вес.