Опухоль весом с тибетского мастифа удалили врачи в Екатеринбурге

Хирургическая операция была связана с высоким риском массивной кровопотери и тромбоэмболии, так как опухоль давила на нижнюю полую вену, а у пациента уже были посттромбофлебитическая болезнь и лимфостаз нижних конечностей. Поэтому заранее была подготовлена система реинфузии для возвращения собственной крови, теряемой во время операции. Из-за опухоли пациент не мог долго лежать на спине, поэтому хирурги тщательно проработали процесс укладки на операционный стол, продумали интубацию для искусственной вентиляции легких и учли другие важные моменты.