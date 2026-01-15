"Минград Нижегородской области согласовал облик гостиницы на Гаршина

Здание станет связующим элементом между корпусами бывшей мельницы Башкировых. Проект разработан ООО «Асгард».
Проект был предварительно рассмотрен на Архитектурном совете. Архитектурное решение учитывает особенности объекта культурного наследия «Комплекс мукомольной мельницы Я. Е. Башкирова (общежитие для рабочих)», не дублирует его полностью и не доминирует над ним.
Для облицовки фасадов выбран классический керамический кирпич. Верхняя стеклянная часть здания отодвинута, чтобы сохранить визуальное восприятие исторической улицы и сформировать гармоничную композицию застройки со стороны спуска с метромоста. Таким образом, здание дополнит исторический ансамбль и завершит линию фасадов улицы Гаршина.
Министр градостроительной деятельности Нижегородской области Дарья Шунаева отметила, что согласование проекта демонстрирует ответственный подход к развитию исторического центра города.
По словам директора по управлению проектами Северо-Приволжского региона GloraX Ильнара Шириезданова, при разработке проекта учитывалась историческая ценность локации и важность гармоничного включения нового объекта в городскую среду.
Проект комплексного развития территории Черниговской набережной в Нижнем Новгороде реализует ООО «СЗ “Глоракс Центр”». На восстановление исторических зданий, включая мельницы Башкировых и Дегтярёва, компания привлекла льготный государственный кредит Банка ДОМ.РФ в размере 645,6 млн рублей. GloraX стала первым девелопером в России, воспользовавшимся такой возможностью для реализации масштабного проекта по преобразованию бывшей промышленной зоны на Черниговской улице в жилой квартал с общественными пространствами и набережной.