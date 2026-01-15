"Минград Нижегородской области согласовал облик гостиницы на Гаршина

Проект комплексного развития территории Черниговской набережной в Нижнем Новгороде реализует ООО «СЗ “Глоракс Центр”». На восстановление исторических зданий, включая мельницы Башкировых и Дегтярёва, компания привлекла льготный государственный кредит Банка ДОМ.РФ в размере 645,6 млн рублей. GloraX стала первым девелопером в России, воспользовавшимся такой возможностью для реализации масштабного проекта по преобразованию бывшей промышленной зоны на Черниговской улице в жилой квартал с общественными пространствами и набережной.