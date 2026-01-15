Какую выплату можно получить по советской сберкнижке

Как рассказала агентству «Прайм» член Ассоциации юристов и медиаторов «4legal» Евгения Безмаленко, компенсацию могут получить как сами владельцы советских вкладов, так и их наследники. В выплаты включены вклады, открытые до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР или в государственных страховых организациях — до 1 января 1992 года. Вклады, закрытые в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, претендовать на компенсацию не могут.