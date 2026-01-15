Какую выплату можно получить по советской сберкнижке

Эти выплаты регулируются законодательством и осуществляются через Сбербанк, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказала агентству «Прайм» член Ассоциации юристов и медиаторов «4legal» Евгения Безмаленко, компенсацию могут получить как сами владельцы советских вкладов, так и их наследники. В выплаты включены вклады, открытые до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР или в государственных страховых организациях — до 1 января 1992 года. Вклады, закрытые в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, претендовать на компенсацию не могут.
Один советский рубль 1991 года приравнен к одному современному рублю 2026 года. Размер выплаты рассчитывается по формуле: остаток вклада на 20 июня 1991 года, умноженный на коэффициент, зависящий от возраста вкладчика, и коэффициент, определяющий срок хранения вклада.
Для вкладчиков, родившихся в 1945 году и ранее, а также их наследников, коэффициент по возрасту равен 3. Для тех, кто родился с 1946 по 1991 год, — 2.
Коэффициенты по сроку хранения таковы: 1,0 — вклад, который был действителен или закрыт в период с 1996 по 2025/2026 годы; 0,9 — если вклад закрыли в 1995 году; 0,8 — в 1994 году; 0,7 — в 1993 году; 0,6 — в 1992 году.
Например, если вкладчик 1944 года рождения имел в своем счете 1000 рублей, а вклад был закрыт в 1994 году, то расчет компенсации будет: 1000×3 x 0,8 = 2400 рублей.
Для оформления выплаты нужно обратиться в отделение Сбербанка с паспортом и советской сберкнижкой. Наследнику потребуется паспорт, свидетельство о смерти вкладчика, документы, подтверждающие право наследства, и сберкнижка. Если сберкнижка утеряна, необходимо подать заявление на поиск вклада.
Также через Сбербанк можно приобрести неиспользованные ранее государственные казначейские обязательства СССР и сертификаты Сбербанка СССР, размещенные до 1 января 1992 года, добавила Безмаленко.