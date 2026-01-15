Как развивать глэмпинги в Башкирии: эксперты представили пошаговый план

Еще недавно глэмпинг в России был историей энтузиастов, готовых рискнуть ради идеи жизни на природе с комфортом. В настоящее время индустрия стремительно структурируется, обрастая правилами и экспертизой. Чтобы помочь будущим предпринимателям избежать фатальных ошибок, Ассоциация глэмпингов разработала подробный пошаговый план входа в этот бизнес. Но эксперты единодушны: успех здесь зависит не только от инвестиций, но и от особого «ДНК гостеприимства».