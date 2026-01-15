Как развивать глэмпинги в Башкирии: эксперты представили пошаговый план

Еще недавно глэмпинг в России был историей энтузиастов, готовых рискнуть ради идеи жизни на природе с комфортом. В настоящее время индустрия стремительно структурируется, обрастая правилами и экспертизой. Чтобы помочь будущим предпринимателям избежать фатальных ошибок, Ассоциация глэмпингов разработала подробный пошаговый план входа в этот бизнес. Но эксперты единодушны: успех здесь зависит не только от инвестиций, но и от особого «ДНК гостеприимства».
Прежде чем закупать сферы и юрты, необходимо погрузиться в специфику «загородного отеля». Будущим владельцам советуют лично пообщаться с действующими операторами, изучить сезонность и быть готовым к рутинной операционной работе. Средний срок окупаемости проекта — около пяти лет, и на старте он потребует постоянного присутствия. Поэтому ключевой совет: выбирать локацию, куда можно часто и легко приезжать.
Поиск «золотого» участка — главный вызов, который может занять годы. Земля должна иметь рекреационное назначение и находиться вне населенных пунктов, но при этом обладать круглогодичным подъездом и коммуникациями. Критически важно окружение: наличие «природного или культурного магнита» — озера, леса, исторического объекта. При этом стоит избегать уже гиперконкурентных зон, заполненных аналогичными предложениями.
Только утвердив локацию, можно приступать к разработке концепции. На этом этапе необходимо проанализировать рынок, определить свою уникальность, выбрать тип жилых юнитов и состав дополнительной инфраструктуры — от кафе до спа. Все архитектурные решения должны быть сразу синхронизированы с финансовым планом для оценки реалистичной окупаемости.
С 1 июня 2026 года в силу вступают конкретные требования нового ГОСТ, регулирующего деятельность глэмпингов. Каждый жилой юнит должен предоставлять гостю минимум 4 квадратных метра, комфортное спальное место, отопление, электричество, водоснабжение и огнезащиту. Санузел и душ могут быть как в самом юните, так и в отдельном модуле, но они обязательны. Также придется обустроить и общие зоны: ресторан, костровую площадку, дорожки с освещением и навигацией.
Однако, как подчеркивают в Ассоциации, популярность глэмпинга строится не на формальном соответствии нормам, а на деталях. Ключевые факторы успеха — это внимание к комфорту гостей, проработка мелочей, внедрение стандартных процедур для персонала и, что особенно важно, создание дополнительной ценности.
Как отметили в пресс-службе Министерства туризма и предпринимательства Башкирии, бизнесмены могут рассчитывать на государственную поддержку в виде субсидий на создание и развитие модульных некапитальных средств размещения. Финансирование выделяется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
«В Башкирии, начиная с 2023 года, поддержано и реализуется 84 инвестиционных проекта. При этом предприниматели-инвесторы вкладывают в реализацию проектов собственные средства не менее, а в большинстве случаев — превышая размер субсидий. Благодаря этому номерной фонд республики увеличился более чем на 750 единиц. В 2026 году работу в этом направлении продолжим», — сообщил «Башинформу» заместитель министра предпринимательства и туризма Айдар Галин.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Башкирия в 2025 году привлекла на развитие туризма более 226 млн рублей.