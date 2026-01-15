Ричмонд
Малоимущим волгоградцам с 1 января увеличили пособия

В Волгоградской области с 1 января 2026 года выросли пособия, зависящие от величины регионального прожиточного минимума.

Источник: v102

По данным отделения СФР по Волгоградской области, в частности, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 0 до 17 лет составило соответственно 7 899,50 ₽, 11 849,25 ₽, 15 799 ₽ (50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей).

Размер ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, вырастет соответственно до 8 877 ₽, 13 315,50 ₽, 17 754 рублей (50, 75 или 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения).

К слову, единое пособие назначается, исходя из комплексной оценки нуждаемости семьи. В этом году среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, то есть 16 288 рублей на одного члена семьи.

Выплата из средств материнского капитала также стала больше — ее размер зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе. С января он вырос до 15 799 ₽ Важно знать, что для назначения данной выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения, то есть 32 576 ₽