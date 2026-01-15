Ричмонд
Спектакль воронежского театра стал лучшим в стране по версии критиков

Высоко оценили постановку Никитинского театра.

Источник: Никитинский театр

Воронежский спектакль признали лучшим в стране за 2025 год. Ассоциация театральных критиков поставила на первое место постановку «Принц Гомбургский» (16+) Никитинского театра. Спектакль режиссера Елизаветы Бондарь обошел в рейтинге «Утиную охоту» (18+) Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (режиссер Антон Федоров) и «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона» (18+) Электротеатра «Станиславский» (режиссер Борис Юхананов), которые заняли вторую и третью строчку списка. Эксперты отсмотрели 108 спектаклей-кандидатов со всей страны, в голосовании приняли участие 49 критиков.

Принца Гомбургского в спектакле играет актер Камерного театра Михаил Гостев.