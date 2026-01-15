Глава Кинеля опроверг информацию о режиме ЧС из-за разлива сточных вод

«В рамках внеплановой проверки Росприроднадзора в ноябре 2025 года было выявлено, что отведение сточных вод из канализационных очистных сооружений п.г.т. Усть-Кинельский г. о. Кинель осуществляется на рельеф местности в связи с разрушением отрезка трубопровода для отведения очищенных сточных вод в реку Большой Кинель», — сообщил глава города.