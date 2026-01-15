Ричмонд
Глава Кинеля опроверг информацию о режиме ЧС из-за разлива сточных вод

Глава Кинеля Вячеслав Тимошенко опроверг информацию о режиме чрезвычайной ситуации в городском округе из-за разлива сточных вод.

Источник: Коммерсантъ

Чиновник отметил, что в Кинеле постановлением местной администрации введен режим повышенной готовности, направленный на предупреждение возникновения ЧС. Комментарий Вячеслава Тимошенко опубликован на странице городской администрации во «ВКонтакте».

«В рамках внеплановой проверки Росприроднадзора в ноябре 2025 года было выявлено, что отведение сточных вод из канализационных очистных сооружений п.г.т. Усть-Кинельский г. о. Кинель осуществляется на рельеф местности в связи с разрушением отрезка трубопровода для отведения очищенных сточных вод в реку Большой Кинель», — сообщил глава города.

После проверки Росприроднадзора состоялось внеочередное заседание КЧС и ОПБ городского округа, где было принято решение о введении режима функционирования повышенной готовности. Соответствующее постановление администрации подписано 5 декабря 2025 года, разработан план мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ по капитальному ремонту канализационного выпуска.

Вячеслав Тимошенко отметил, что канализационные очистные сооружения продолжают функционировать в штатном режиме.

«Сточные воды, поступают на рельеф местности после проведения полного технологического процесса очистки, исключая возникновение негативного воздействия на окружающую среду. Угроза жизнедеятельности и здоровью населения городского округа Кинель — отсутствует», — утверждает градоначальник.

Во вторник, 13 января, на северной стороне Кинеля отключили водоснабжение, однако, по информации администрации, эта ситуация никак не связана с разливом сточных вод. В тот же день подачу воды возобновили.