Проиграв французу Умберу, Шевченко остался без полуфинала в Аделаиде

До сегодняшнего дня счет личных матчей Шевченко с Убером был 0:2. Но борьба в каждом их этих поединков шла не на шутку. Достаточно вспомнить матч на старте Уимблдона-2024, когда соперникам пришлось играть пять сетов — 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 6:1.
Начало встречи в Аделаиде получилось обескураживающим для нашего теннисиста. Француз выиграл девять (!) геймов подряд. У Александра на корте не получалось практически ничего, ошибки сыпались одна за другой. Получив 0:6 в первой партии и проигрывая 0:3 во второй, Шевченко с громадным трудом взял свою подачу. Но тут же в упорной борьбе уступил чужую — 1:4.
В конечном итоге брейк Умбера во втором сете оказался единственным. Его хватило французу для победы — 6:0, 6:3. В поединке, продолжавшемся всего 57 минут, Уго выиграл 58 розыгрышей, наш теннисист — всего 27. Соперник Умбера по полуфиналу пока не определился.
Таким образом, вслед за Юлией Путинцевой ракетку на турнире в Аделаиде зачехлил и Шевченко. Борьбу за трофей продолжают Анна Данилина (14) и сербка Александра Крунич (17), без борьбы вышедшие в полуфинал парного разряда.
Соревнования Adelaide International, проходящие с 2020 года, входят в число турниров на харде, предшествующих Australian Open (AO), первому мэйджору в календарном году. Женский турнир WTA с призовым фондом $1,2 млн относится к категории 500, мужской ($770 тыс.) — 250.
В разные годы турнир выигрывали серб Новак Джокович, россиянин Андрей Рублев, француз Гаэль Монфис, белоруска Арина Соболенко, Ига Свентек из Польши, австралийка Эшли Барти, Елена Остапенко из Латвии и другие. В 2022 году казахстанка Елена Рыбакина проиграла финал Барти — 3:6, 2:6.
Действующими победителями Adelaide International являются Феликс Оже-Альяссим (7) и Мэдисон Кис (9). Канадец в нынешнем турнире участия не принимает. Американка, посеянная под вторым номером, в четвертьфинале уступила соотечественнице Феликса Виктории Мбоко (17) — 4:6, 6:4, 2:6.