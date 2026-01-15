Проиграв французу Умберу, Шевченко остался без полуфинала в Аделаиде

Начало встречи в Аделаиде получилось обескураживающим для нашего теннисиста. Француз выиграл девять (!) геймов подряд. У Александра на корте не получалось практически ничего, ошибки сыпались одна за другой. Получив 0:6 в первой партии и проигрывая 0:3 во второй, Шевченко с громадным трудом взял свою подачу. Но тут же в упорной борьбе уступил чужую — 1:4.