Россиянам рассказали, как правильно подкармливать птиц

Эксперт отметил, что специальных мест для подкормки зимующих птиц в Москве нет. Есть рекомендации по развешиванию кормушек для зимующих птиц в таких местах, чтобы к ним был удобный подход для человека для проведения подкормки, например рядом с дорожно-тропиночной сетью в парках и на природных территориях. Рекомендуется избегать расположение кормушек вблизи с детскими и спортивными площадками, рядом с оборудованными лыжными трассами.