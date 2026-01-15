Ричмонд
Житель Тулуна продает 10 кг сигаретного пепла за 5 миллионов рублей

Продавец подошёл к делу с размахом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В интернете появилось объявление, от которого у многих сибиряков поднялись брови. Житель Тулуна выставил на продажу 10 килограммов просеянного сигаретного пепла. Цена лота — 5 миллионов рублей!

Продавец подошёл к делу с размахом. Он готов обсудить предложения о бартере, например, на квартиру или автомобиль. Для тех, кому не нужен весь запас сразу, предусмотрена опция покупки на развес — всего 500 тысяч рублей за килограмм.

Объявление, скорее всего, создано в шутку, чтобы удивить и рассмешить пользователей сети. Серьёзных покупателей за такой необычный товар по столь внушительной цене, кажется, пока не нашлось.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в центре Иркутска продают здание с планетарием за 150 миллионов рублей.