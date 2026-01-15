Самолет FlyArystan выехал за пределы взлетной полосы в Атырау

Ранее «Курсив» рассказывал о заявлении министра транспорта Нурлана Сауранбаева. Комментируя заявления депутата мажилиса Мурата Абенова о том, что цены у отечественных лоукостеров выше, чем в Европе, и на ряде направлений работает лишь один перевозчик, министр отметил, что стоимость перелетов во многом зависит от условий рынка и действующего регулирования.