Самолет FlyArystan выехал за пределы взлетной полосы в Атырау

Воздушное судно FlyArystan после выполнения посадки в аэропорту Атырау при рулении выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Источник: Курсив

Инцидент произошел 14 января. После выполнения посадки рейса по маршруту Алматы — Атырау самолет выкатился за пределы рулежной дорожки.

На борту самолета находилось 166 пассажиров. Все они были высажены из воздушного судна. Никто не пострадал.

Ранее «Курсив» рассказывал о заявлении министра транспорта Нурлана Сауранбаева. Комментируя заявления депутата мажилиса Мурата Абенова о том, что цены у отечественных лоукостеров выше, чем в Европе, и на ряде направлений работает лишь один перевозчик, министр отметил, что стоимость перелетов во многом зависит от условий рынка и действующего регулирования.