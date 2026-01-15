Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам объяснили, кому запрещено окунаться в крещенскую прорубь

Погружение в прорубь — серьёзный стресс для организма: резкий холод вызывает спазм сосудов и резко повышает нагрузку на сердце.

Источник: Сиб.фм

Выдержать это могут только полностью здоровые и подготовленные люди. Всем остальным лучше воздержаться — даже ради традиции, предупредили в Минздраве Новосибирской области.

Омовение в крещенской купели противопоказано при заболеваниях сердца и сосудов — таких как гипертония, ишемическая болезнь, аритмия, стенокардия, а также после инфаркта или инсульта. Не стоит рисковать и тем, кто страдает бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, пневмонией, гайморитом или недавно перенёс простуду — даже если уже чувствует себя лучше.

Также под запретом купание при эпилепсии, склонности к судорогам, неврозах, сахарном диабете, обострении кожных заболеваний (псориаз, экзема), а также при проблемах с почками, мочевым пузырём, предстательной железой и гинекологических недугах.

Особое внимание — детям и беременным: им категорически нельзя погружаться в ледяную воду.