Вытрезвитель в Новосибирской области принял более 2 тысяч человек за 2025 год

В том числе в учреждение доставили 130 женщин.

Источник: Комсомольская правда

В течение прошлого года в Новосибирской области более 2 тысяч человек доставили в вытрезвитель. Из этого числа 130 человек — женщины. Об этом в прямом эфире радио КП-Новосибирск рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслав Котченко.

По словам Вячеслава Котченко, в регионе уже третий год работает добровольный медицинский вытрезвитель, который находится на Старом шоссе. Зачастую люди сами обращаются туда за помощью.

Поступление в данное учреждение осуществляется исключительно на добровольной основе. Лица, находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, проходят первичную медицинскую помощь для стабилизации состояния, после чего обсуждается вопрос об их размещении в учреждении.