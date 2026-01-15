Вытрезвитель в Новосибирской области принял более 2 тысяч человек за 2025 год

В течение прошлого года в Новосибирской области более 2 тысяч человек доставили в вытрезвитель. Из этого числа 130 человек — женщины. Об этом в прямом эфире радио КП-Новосибирск рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслав Котченко.
По словам Вячеслава Котченко, в регионе уже третий год работает добровольный медицинский вытрезвитель, который находится на Старом шоссе. Зачастую люди сами обращаются туда за помощью.
Поступление в данное учреждение осуществляется исключительно на добровольной основе. Лица, находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, проходят первичную медицинскую помощь для стабилизации состояния, после чего обсуждается вопрос об их размещении в учреждении.