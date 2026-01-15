Ричмонд
Жителям Башкирии рассказали, как безопасно окунуться в крещенские купели

Уже совсем скоро, 19 января, православные отметят священный праздник — Крещение Господне. Управление гражданской защиты Уфы напоминает: если вы намерены совершить омовение, заранее проконсультируйтесь с врачом и пройдите обследование.

6фотографий

Не менее важно соблюдать определенные меры безопасности, добавили в мэрии Уфы.

Перед тем как погрузиться в иордань, следует:

— разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

— к проруби подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;

— при входе в воду первый раз стараться быстрее достигнуть нужной глубины, но не плавать.

При омовении рекомендуется:

— окунаться по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

— окунаться не больше чем на 10−15 секунд, а находиться в проруби не более минуты;

— после окунания растереться махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.

Запрещено:

— употреблять алкоголь перед окунанием;

— оставлять детей без присмотра;

— нырять в воду непосредственно со льда, особенно вперед головой;

— подъезжать к купели на автотранспорте.

Как сообщал Башинформ, в Башкирии оборудованы 100 иорданей для крещенских купаний.