Жителям Башкирии рассказали, как безопасно окунуться в крещенские купели

Не менее важно соблюдать определенные меры безопасности, добавили в мэрии Уфы.
Перед тем как погрузиться в иордань, следует:
— разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
— к проруби подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
— при входе в воду первый раз стараться быстрее достигнуть нужной глубины, но не плавать.
При омовении рекомендуется:
— окунаться по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;
— окунаться не больше чем на 10−15 секунд, а находиться в проруби не более минуты;
— после окунания растереться махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.
Запрещено:
— употреблять алкоголь перед окунанием;
— оставлять детей без присмотра;
— нырять в воду непосредственно со льда, особенно вперед головой;
— подъезжать к купели на автотранспорте.
Как сообщал Башинформ, в Башкирии оборудованы 100 иорданей для крещенских купаний.