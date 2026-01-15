Ученые из России и Китая предложили получать водород из муравьиной кислоты

Муравьиная кислота — это бесцветная жидкость с резким запахом. Она встречается в природе: ее можно найти в выделениях муравьев и пчел, в крапиве, хвое и некоторых плодах. Технологии хранения и синтеза водорода активно развиваются в связи с текущей экологической повесткой. На сегодняшний день Россия производит порядка 7% водорода на мировом рынке, а к 2030 году планируется повысить этот показатель до 20%.