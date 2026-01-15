Ричмонд
Новосибирский аэропорт Толмачёво закрыл парковку P1 для уборки снега

Ориентировочный срок проведения работ составляет 2−3 недели.

Источник: Om1 Новосибирск

15 января 2026 года в аэропорту Толмачёво в Новосибирске закрыли долгосрочную парковку P1 для автомобилей. Это сделали из-за уборки снега. Работы продлятся две-три недели. О сроках и других вариантах парковки сообщили в официальном Telegram-канале аэропорта.

В сообщении воздушной гавани объяснили, как добраться до других парковок: «Чтобы попасть на P9, нужно съехать с кольца налево, пересечь проспект Мозжерина, проехать через правый шлагбаум и повернуть направо».

Парковку P2 не откроют до 25 декабря 2025 года. Когда она заработает, сообщат позже. Сейчас доступны долгосрочные парковки P3 и P4, новая P9, а также краткосрочная стоянка на Привокзальной площади.