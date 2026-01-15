Как жила семья, полностью пропавшая в Атырауской области

Основным подозреваемым объявлен 29-летний зять Султан Сарсемалиев (муж Акбаян) — на него объявлен розыск. Дети семьи Мейрамгүл (около 35 лет) и Наурыз (около 33 лет) с октября 2025 года тоже пропали без вести, их местонахождение неизвестно. Есть версии о продаже скота через мессенджеры после исчезновения, а также о возможном бегстве части семьи за границу (в т.ч. в Узбекистан), но это пока не подтверждено официально.