Как жила семья, полностью пропавшая в Атырауской области

Тихие и безлюдные улицы.
Корреспондент KursivMedia посетил село Жангелдин Кызылкогинского района, где произошло преступление, чтобы выяснить подробности. Улицы села тихие, людей почти не видно.
Сам населенный пункт расположен в 10 километрах от районного центра. Здесь 297 домов, проживает 1563 человека. Жители занимаются хозяйством, работают государственные учреждения, дом культуры и спортивная школа.
Что известно о семье.
По словам акима села Жангелдин Каната Гайсы, раньше в селе никогда не случалось подобных преступлений.
Аким села Жангельдин Канат Гайса.
«У Максота Карабалина и Насип Утешкалиевой трое детей. В доме всего жили четверо. Оба они были пенсионерами. Старшая дочь Мейрамгүл и сын Наурыз жили вместе с ними. У обоих третья группа инвалидности, люди с ограниченными возможностями. Безработные. Третья дочь Акбаян замужем», — рассказал аким села.
У семьи было около тридцати голов овец и коз, десяток голов крупного рогатого скота.
«Сын Наурыз продавал скот через WhatsApp, чтобы лечить мать. Продажи начались в сентябре-ноябре. Сначала продали овец и коз, потом двух коров. Скот покупали местные предприниматели из села. Стороны даже не виделись, все решали по телефону», — пояснил он.
Дом семьи.
По его словам, 2 ноября 2025 года младшая дочь Акбаян вместе с зятем приехала в село. 5 ноября они уехали.
«Соседи ничего не сообщали. Родственники здесь подняли тревогу. Я написал Наурызу в WhatsApp: “В селе ночью была метель. Наурыз, где ты? Что с твоим скотом? Газ горит?” Это было уже в декабре. Он ответил: “Не волнуйтесь, все передал”, — добавил Канат Гайса.
После того как распространилась информация о пропаже семьи, полиция сообщила, что двое человек не покидали село. Поэтому поиски проводились внутри села.
«Никто даже не думал искать их в собственном доме. Добровольцы и специалисты органов внутренних дел искали два дня. Проверяли возможные места, берега водоемов, свалки. В итоге тела нашли 5 января в сарае», — сказал аким села.
К слову, в розыск объявлены младшая дочь семьи Акбаян Мукангалиева и ее муж Султан Сарсемалиев.
Дополнение на основе актуальных данных (на январь 2026 года).
Это дело получило широкую огласку и развивается трагично. Тела пожилых супругов (66 и 64 лет) были найдены 6 января 2026 года в сарае их дома, а 8 января их похоронили в селе. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».
Основным подозреваемым объявлен 29-летний зять Султан Сарсемалиев (муж Акбаян) — на него объявлен розыск. Дети семьи Мейрамгүл (около 35 лет) и Наурыз (около 33 лет) с октября 2025 года тоже пропали без вести, их местонахождение неизвестно. Есть версии о продаже скота через мессенджеры после исчезновения, а также о возможном бегстве части семьи за границу (в т.ч. в Узбекистан), но это пока не подтверждено официально.