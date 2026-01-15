В Калининграде после аварийных работ открыли движение в районе провала на Батальной

Дорога на на пересечении улиц Инженерной, Судостроительной, и Батальной провалилась в начале января. После обследования специалисты назвали причину: частичное разрушение канализационного коллектора 1987 года постройки. В апреле прошлого года на этом участке уже проводили аварийно-восстановительные работы.