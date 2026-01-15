В Новосибирске не будут открывать крещенскую купель на озере Спартак

В Новосибирске в этом году не будет купели на озере Спартак. Хотя в начале недели, 13 января, планировалось её организовать, от этих планов пришлось отказаться. Об этом сообщает НГС со ссылкой на МАСС.
В досугово-оздоровительном центре «Озеро Чудес», расположенном на берегу, также подтвердили, что вода соответствует всем необходимым нормам. Обычно организацией купели на озере Спартак занималась управляющая компания «Сибирская инициатива», но в этом году они не будут участвовать в этом процессе.
Спасатели МАСС также сообщили, что 19 января новосибирцы смогут окунуться в четырёх официальных купелях: на пляже Бумеранг на улице Софийской, 15 (с 00:00 до 24:00), в микрорайоне Европейский берег (с 10:00 до 24:00), в районе Затона на Заобской, 97 (с 00:00 до 23:30), и на озере Жемчужина Сибири (с 10:00 до 22:00).
Татьяна Картавых