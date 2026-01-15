Почти 40% омичей считают январь самым трудным месяцем в карьере

Каждому четвертому опрошенному (24,1%) особенно тяжело включиться в работу после новогодних каникул. Еще 9,3% сообщили, что именно в начале года острее всего ощущают профессиональное выгорание — даже отдых не помог им восстановиться. Отдельная группа респондентов (6%) отметила, что в январе рынок труда «в спячке», и новых возможностей для карьерного роста почти нет.