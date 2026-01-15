Почти 40% омичей считают январь самым трудным месяцем в карьере

По данным исследования, проведенного девелоперской компанией Level Group, 39% жителей Омска называют январь самым сложным месяцем в профессиональной жизни. Причиной этого становится как трудное возвращение к рабочему ритму после длинных праздников, так и эмоциональное истощение.
Каждому четвертому опрошенному (24,1%) особенно тяжело включиться в работу после новогодних каникул. Еще 9,3% сообщили, что именно в начале года острее всего ощущают профессиональное выгорание — даже отдых не помог им восстановиться. Отдельная группа респондентов (6%) отметила, что в январе рынок труда «в спячке», и новых возможностей для карьерного роста почти нет.
В то же время 31,5% омичей воспринимают январь как время спокойного планирования и старта с новыми силами. Они находят в этом месяце возможность переосмыслить цели и начать реализацию амбициозных проектов. Еще 7,4% не видят разницы между январём и другими месяцами и работают в привычном режиме.
«Новый год — отличный момент, чтобы запустить новые инициативы или перезапустить старые процессы. В первые дни после выхода стоит запланировать приятные задачи, а рутину — отложить. Важно плавно входить в рабочий ритм, чтобы избежать стресса», — пояснила HR-директор Level Group Валентина Романова.
Интересно, что 24% опрошенных хотели бы продлить праздники и взять отпуск. Однако лишь 5% уже оформили заявление или планируют уйти на больничный. 6% не могут позволить себе дополнительный отдых из-за финансовых ограничений, а 13% столкнулись с отказом со стороны руководства.