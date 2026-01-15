Курорт в Арсеньеве за праздники продал более 13 тысяч абонементов

Новый горнолыжный курорт «Арсгора» в Арсеньеве за время новогодних праздников продал более 13 тысяч ски-пассов. Власти края отмечают ажиотажный спрос: на трассах ежедневно находятся сотни жителей Приморья и туристов из других регионов.
Курорт, открывшийся в тестовом режиме 31 декабря, сейчас предлагает три трассы: «Бумеранг», «Стрела» и трассу для начинающих. Их общая протяжённость превышает 3 километра. По словам первого вице-губернатора Веры Щербиной, проект вызвал ожидаемый интерес, и на склонах каждый день наблюдается большое скопление людей.
Для удобства посетителей организованы парковки, подвоз автобусами и прокат инвентаря. Власти подчеркивают, что работают над тем, чтобы гостям был доступен весь спектр услуг, несмотря на то, что проект ещё не завершён.
Строительство курорта на горе Обзорной ведётся поэтапно. В 2025 году были запущены современные канатные дороги и система искусственного оснежения трасс. Следующим этапом станет создание полноценной инфраструктуры.