Курорт в Арсеньеве за праздники продал более 13 тысяч абонементов

Сейчас в тестовом режиме работают три трассы длиной более 3 км.

Источник: Аргументы и факты

Новый горнолыжный курорт «Арсгора» в Арсеньеве за время новогодних праздников продал более 13 тысяч ски-пассов. Власти края отмечают ажиотажный спрос: на трассах ежедневно находятся сотни жителей Приморья и туристов из других регионов.

Курорт, открывшийся в тестовом режиме 31 декабря, сейчас предлагает три трассы: «Бумеранг», «Стрела» и трассу для начинающих. Их общая протяжённость превышает 3 километра. По словам первого вице-губернатора Веры Щербиной, проект вызвал ожидаемый интерес, и на склонах каждый день наблюдается большое скопление людей.

Для удобства посетителей организованы парковки, подвоз автобусами и прокат инвентаря. Власти подчеркивают, что работают над тем, чтобы гостям был доступен весь спектр услуг, несмотря на то, что проект ещё не завершён.

Строительство курорта на горе Обзорной ведётся поэтапно. В 2025 году были запущены современные канатные дороги и система искусственного оснежения трасс. Следующим этапом станет создание полноценной инфраструктуры.