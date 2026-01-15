В Омске за год в 3,3 раза выросли продажи «ювелирки» с выращенными бриллиантами

Аналитический центр крупного производителя ювелирных украшений проанализировал динамику спроса на изделия с выращенными бриллиантами за 2025 год в розничных магазинах своего бренда в Омске по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Выяснилось, что их продажи выросли в 3,3 раза.
Подсчитывались итоги продаж в Омске и по стране в денежном выражении. Также городами, где продажи таких изделий выросли наиболее сильно, стали Казань (в 4,8 раза), Уфа (в 4 раза), Волгоград (в 3,9 раза) и Новосибирск (в 3,2 раза).
Средний чек на украшения с выращенными бриллиантами в Омске составил 41 080 рублей. Самый высокий средний чек был в Сочи (62 078 рублей), Краснодаре (60 053 рубля) и Ростове-на-Дону (59 254 рубля).
Чаще всего с выращенными бриллиантами покупатели выбирали кольца, серьги и подвески, а из металлов предпочитали белое и красное золото, отметила пресс-служба ювелирного бренда.
