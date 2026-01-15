В Омске за год в 3,3 раза выросли продажи «ювелирки» с выращенными бриллиантами

Аналитический центр крупного производителя ювелирных украшений проанализировал динамику спроса на изделия с выращенными бриллиантами за 2025 год в розничных магазинах своего бренда в Омске по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Выяснилось, что их продажи выросли в 3,3 раза.