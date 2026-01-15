Водителей предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах Ростовской области

На территории Ростовской области прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Как сообщают в донской Госавтоинспекции, в отдельных районах региона ожидаются осадки в виде мокрого снега, что повлияет на состояние дорожного покрытия и видимость.
В связи с этим сотрудники ведомства предупрежденили водителей повысить внимание на дорогах. В условиях непогоды крайне важно строго соблюдать все меры предосторожности для предотвращения аварийных ситуаций.
Автомобилистам рекомендуется прежде всего выдерживать безопасный скоростной режим, увеличить безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. Также необходимо соблюдать увеличенный боковой интервал. Особую осторожность следует проявлять при подъезде к местам возможного появления пешеходов, пешеходным переходам и перекресткам, заблаговременно и плавно снижая скорость.
