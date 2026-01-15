Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главная купель и все места для крещенских окунаний в Казани: подробный гид

КАЗАНЬ, 15 января, ФедералПресс. В городских церквях столицы Татарстана 19 января пройдут богослужения в честь православного праздника Крещения. Главным местом для обряда станет купель у храма-мемориала Спаса Нерукотворного. Она будет открыта для верующих с восьми вечера 18 января до восьми вечера 20 января.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Для участников организуют раздевалки, горячий чай и дежурство спасателей, медиков и полицейских», — рассказали в мэрии столицы Татарстана.

В остальных утвержденных местах для крещенских купаний обряд будет проводиться 19 января с 10:30 до 23:00:

  • на озере Верхний Кабан со стороны Фермского тракта и по улице Борисковская, 54;
  • на реке Волга, возле храма Николая Чудотворца (улица Приволжская, 32) в часовне-купели рядом с храмом иконы Богоматери «Живоносный источник» (улица 5-я Кадышевская, 12);
  • в купели у храма Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (улица Федосеевская, 46).
  • При окунании важно помнить главные правила безопасности.

Во-первых, погружение в прорубь допустимо лишь для людей с крепким здоровьем и после визита к доктору. Болезни сердца и сосудов, повышенное давление, проблемы с органами дыхания — серьезные основания для отказа от купания.

Употребление алкогольных напитков перед купанием строго воспрещено.

Во-вторых, с собой необходимо взять водонепроницаемую подстилку, комфортную теплую одежду и обувь для быстрого переодевания, мягкое полотенце и термос с согревающим напитком.

В третьих, время пребывания в ледяной воде не должно превышать 1−2 минуты для предотвращения переохлаждения организма.

В-четвертых, недопустимо оставлять детей без присмотра взрослых возле воды, а также принуждать их к купанию против желания.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в другом регионе ПФО — Нижегородской области — МЧС утвердило список из 66 специально оборудованных мест для традиционных Крещенских купаний. Все они соответствуют нормам безопасности.