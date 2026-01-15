Ричмонд
Электрички под Лугой следуют с опозданием второй день подряд

Опоздание поездов составляет от 30 минут до 1 часа.

Источник: Комсомольская правда

На перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области утром 15 января вновь произошел сбой в движении пригородных поездов. Это уже второй случай за два дня.

— Инцидент произошел в 07:35. В результате задерживаются четыре электрички: № 6106 и № 6108 (Луга — Санкт-Петербург Балтийский), № 6103 (Сиверская — Луга) и «Ласточка» № 809 (Санкт-Петербург Балтийский — Псков). Ожидаемое опоздание составов составляет от 30 минут до часа, — сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Специалисты дороги на месте принимают меры для восстановления нормального графика движения. Пассажирам и встречающим рекомендуют следить за актуальной информацией в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании или по единому телефону поддержки 8−800−775−00−00.

Накануне, утром 14 января, движение пригородных поездов на этом же перегоне (Мшинская — Строганово) уже нарушалось по техническим причинам, что также привело к задержкам рейсов.