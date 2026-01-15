Ричмонд
В Иркутской области продолжат мониторинг опасных болезней животных

Эти проверки обеспечивают ветеринарную безопасность и защищают здоровье людей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в 2026 году продолжат регулярный мониторинг для выявления опасных заболеваний у животных. Такие проверки помогают рано находить и предотвращать вспышки болезней, обеспечивая ветеринарную безопасность и защищая здоровье людей.

В прошлом, 2025 году, ветеринарные лаборатории провели обширные исследования. Они взяли 1400 проб от крупного и мелкого рогатого скота на ящур, 150 проб на чуму мелких жвачных, а также 150 проб на нодулярный дерматит. Кроме того, проверено 720 проб на птичий грипп, 268 проб на африканскую чуму свиней и 200 проб на классическую чуму свиней. Также протестированы 100 проб на бешенство и 420 проб на болезнь Ньюкасла у птиц.

Во всех случаях результаты оказались отрицательными, что подтвердило отсутствие этих опасных заболеваний в регионе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье выявили 52 нарушения в продаже алкоголя за год.