Судэксперты сказали, в каком случае пожилые белорусы не смогут продать квартиру. Подробности озвучили в Государственном комитете судебных экспертиз.
В ведомстве обратили внимание, что продажа, составление завещание, дарение недвижимости и психическое состояние человека стоят в одном ряду. И добавили, что способность понимать значение своих юридически значимых действий — важная составляющая успешности сделки.
В ГКСЭ привели в пример случай, когда пожилая белоруска намеревалась подарить свою квартиру детям. У женщины имеется немало серьезных заболеваний, инвалидность. Кроме того, последние десять лет она состоит на психиатрическом учете.
«В ходе экспертного обследования, которое проводилось по месту жительства заявительницы, она не подтвердила свои намерения относительно сделки, отметив, что даже никогда не думала, кому оставит квартиру», — отметили в ведомстве.
Также эксперты заметили у белоруски выраженные психические нарушения, препятствующие правильному восприятию окружающей действительности, критическому оцениванию своих действий, а также грубое снижение памяти. Судэксперты в указанном случае сделали вывод, что психическое заболевание не дает возможности заявительнице понимать характер и значение решения о дарении квартиры, не позволяет руководить своими действиями для совершения сделки.
Еще в одном случае пожилой житель Могилева с группой инвалидности по общему заболеванию сам пришел к специалистам для проведения экспертизы. Пенсионер сказал, что хочет продать квартиру из-за ухудшения здоровья и переехать к сыну в Россию.
В ГКСЭ рассказали, что полгода назад могилевчанин по причине дезориентации в месте и времени был доставлен в психиатрическую больницу, где ему диагностировали психическое расстройство вследствие повреждения и дисфункции головного мозга и физической болезни. Через неделю мужчину выписали, так как его состояние улучшилось.
При проведении экспертизы пенсионер подробно рассказал свою биографию, назвал точные даты и события из юности и молодости. В данном случае специалисты пришли к выводу, что мужчина способен понимать характер и значение решения о продаже квартиры.
«Это значит, что оспорить сделку по причине психического заболевания продавца недвижимости будет невозможно», — уточнили в ведомстве.
