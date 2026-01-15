В Ростове чистят тротуары и дороги от снега

Коммунальные службы Ростова-на-Дону обрабатывают дороги и тротуары города от снега и льда. По словам главы города Александра Скрябина, весь день 15 января в Ростове будет идти снег.
С утра улицы донской столицы убирали 86 единиц техники, а всего, в течение дня на уборку выйдут 114 единиц уборочной техники и около 380 сотрудников коммунальных служб.
«Несмотря на противогололёдную обработку городских улиц, прошу вас соблюдать правила дорожного движения, а также проявлять внимание и осторожность», — обратился к ростовчанам Александр Скрябин.