Росздравнадзор проверит данные о продаже опасных глазных капель

Ранее газета «Известия» со ссылкой на письма ассоциации «Антиконтрафакт», направленные в Росздравнадзор, сообщала, что в свободной продаже в интернете обнаружены потенциально опасные капли для глаз. Организация провела исследование рынка препаратов, его результаты выявили, что у 43 наименований отсутствуют данные о госрегистрации, а у 21 действие деклараций о соответствии приостановлено или прекращено. Общественники попросили Росздравнадзор принять меры по проверке продавцов.