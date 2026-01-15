Ричмонд
Росздравнадзор проверит данные о продаже опасных глазных капель

Росздравнадзор проверит данные о свободной продаже опасных глазных капель.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Росздравнадзор изучает обращение ассоциации «Антиконтрафакт», которая сообщала по результатам исследования о свободной продаже в интернете потенциально опасных капель для глаз, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на письма ассоциации «Антиконтрафакт», направленные в Росздравнадзор, сообщала, что в свободной продаже в интернете обнаружены потенциально опасные капли для глаз. Организация провела исследование рынка препаратов, его результаты выявили, что у 43 наименований отсутствуют данные о госрегистрации, а у 21 действие деклараций о соответствии приостановлено или прекращено. Общественники попросили Росздравнадзор принять меры по проверке продавцов.

«Росздравнадзор изучает обращение общественников. Каждый факт проверяется, благодаря тесному взаимодействию с маркетплейсами реализация препаратов сомнительного качества на их площадках оперативно блокируется», — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что Росздравнадзор с 2020 года ведет мониторинг сети интернет на предмет наличия предложений незаконной реализации недоброкачественных, незарегистрированных и контрафактных лекарственных средств. За это время сотрудниками службы было проанализировано 176 474 интернет-ресурса.

«В результате, по информации Росздравнадзора, Роскомнадзором было принято решение о блокировке 117 075 сайтов, предлагающих к реализации дистанционным способом лекарства сомнительного качества и происхождения», — добавили в Росздравнадзоре.