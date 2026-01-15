В Волгоградской области тюльпановое поле официально взяли под охрану

В Суровикинском районе Волгоградской области официально закрепили охранный статус тюльпанового поля, которое теперь считается памятником природы регионального значения.
Соответствующее постановление подписано в середине января 2026 года и опубликовано на правовом портале области. Природный участок находится между хутором Сысоевский и городом Суровикино и занимает почти 70000 кв. м.
Территорию решили защитить от распашки, добычи полезных ископаемых, выпаса скота и сбора растений — все это может уничтожить редкую экосистему. Теперь на поле нельзя мусорить и вредить животным, но разрешены научные наблюдения и аккуратный туризм.
Для жителей района это шанс сохранить одно из немногих мест, где весной массово цветут дикие тюльпаны, а для региона — еще один шаг к сохранению природных точек притяжения, которые могут стать основой для экологического туризма.
