Разработана российская система машинного зрения с точностью 94%

Перед разработчиками стояла задача создать промышленную систему машинного зрения для комплексного контроля производственных процессов. Она обеспечивает стабильный контроль качества продукции, мониторинг оборудования и соблюдение стандартов безопасности в реальном времени. Система интегрируется в существующую инфраструктуру без остановки производства. Решение построено как модульная экосистема и включает: устройство для улучшения качества сети на производствах, камеру для детекции брака и контроля безопасности с ИИ-модулем, центр обработки данных с камер и веб-панель для управления.