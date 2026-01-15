Кадастровая оценка земельных участков началась в Нижегородской области

«Кадастровая стоимость, определяемая в ходе процедуры, должна максимально соответствовать реальной ситуации на рынке недвижимости. Для этого наше учреждение проводит подробный анализ рынка с учетом факторов, влияющих на стоимость земельных участков, актуальных на 1 января 2026 года», — подчеркнул глава ГБУ НО «Кадастровая оценка» Дмитрий Башкирцев.