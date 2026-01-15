Кадастровая оценка земельных участков началась в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала государственная кадастровая оценка земельных наделов. Процедура затронет 1,3 млн объектов, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Согласно федеральному законодательству, кадастровую оценку проводят раз в четыре года для актуализации стоимости объектов. На основании этих данных рассчитывается налог на недвижимость.
Большая часть наделов — земли населенных пунктов, подходящие для малоэтажной застройки. При этом по общей площади в регионе преобладают земли лесного фонда и сельхозназначения.
«Кадастровая стоимость, определяемая в ходе процедуры, должна максимально соответствовать реальной ситуации на рынке недвижимости. Для этого наше учреждение проводит подробный анализ рынка с учетом факторов, влияющих на стоимость земельных участков, актуальных на 1 января 2026 года», — подчеркнул глава ГБУ НО «Кадастровая оценка» Дмитрий Башкирцев.
Нижегородцы могут задать вопросы специалистам ГБУ НО «Кадастровая оценка» по телефону:
Ранее мы писали, что нижегородская мэрия судится с бизнесменом из-за участка под сгоревшим кинотеатром.