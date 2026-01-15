У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для калининградцев на 2026-й

У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты на калининградском направлении на 2026 год. Об этом «Новому Калининграду» сообщили на горячей линии авиакомпании.
«По калининградской программе на весь 2026 год квота уже исчерпана», — заявили в «Аэрофлоте». В настоящий момент приобрести билеты можно только по обычным тарифам.
«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2026 год 15 декабря. Впервые география субсидируемых государством перелётов расширилась до 25 направлений.
В рамках социальной программы, финансирующей авиабилеты по социальным тарифам, на перевозки по калининградским направлениям в 2026 году предусмотрено 445,3 млн рублей, сообщили в Росавиации в ответе на запрос «Нового Калининграда». Еще 340,8 млн рублей из федерального бюджета предусмотрено на программу региональных авиаперевозок.
В конце ноября сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков направил в Минтранс РФ письмо с просьбой рассмотреть изменения в механизме субсидирования авиаперевозок в пользу калининградцев. Росавиация утвердила продажу субсидированных авиабилетов на калининградском направлении только для жителей региона и учащихся очной формы обучения ВУЗов Калининградской области в начале декабря.
Как ранее отметили в мининфраструктуры Калининградской области, «перевозчики предоставляют места в салоне экономического класса по специальному тарифу — не менее 30% общего количества мест в салоне».