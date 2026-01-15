У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для калининградцев на 2026-й

В рамках социальной программы, финансирующей авиабилеты по социальным тарифам, на перевозки по калининградским направлениям в 2026 году предусмотрено 445,3 млн рублей, сообщили в Росавиации в ответе на запрос «Нового Калининграда». Еще 340,8 млн рублей из федерального бюджета предусмотрено на программу региональных авиаперевозок.