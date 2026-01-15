Ричмонд
Адвокат ангарского маньяка Попкова просит отменить его последний приговор

Дело будет направлено в суд апелляционной инстанции для повторного рассмотрения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарский городской суд поступила апелляционная жалоба на приговор, вынесенный Михаилу Попкову. Адвокат осуждённого не согласен с решением суда и просит его отменить.

Напомним, Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», является бывшим милиционером и самым кровавым серийным убийцей в истории современной России. В прошлом 2025 году он признался в ещё одном преступлении, о котором молчал 17 лет, — убийстве двух женщин в лесу под Ангарском в 2008 году.

— За это двойное убийство его приговорил к 10 годам лишения свободы отдельно. Однако по совокупности всех приговоров окончательное наказание осталось прежним — пожизненное заключение, — напомнили в объединённой пресс-службе судов региона.

Теперь защита Попкова обжаловала именно этот последний приговор. Дело будет направлено в суд апелляционной инстанции для повторного рассмотрения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи устанавливают новые эпизоды преступлений ангарского маньяка.