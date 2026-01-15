Адвокат ангарского маньяка Попкова просит отменить его последний приговор

Напомним, Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», является бывшим милиционером и самым кровавым серийным убийцей в истории современной России. В прошлом 2025 году он признался в ещё одном преступлении, о котором молчал 17 лет, — убийстве двух женщин в лесу под Ангарском в 2008 году.