Пермячка отсудила у туроператора 225 тысяч за отмену поездки в Петербург

Суд вынес решение по иску жительницы Перми к недобросовестному турагенту, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Женщина купила тур «В Петербург — недорого», но поездку отменили за несколько дней до выезда из-за недобора группы. Несмотря на обещания, деньги за тур ей не вернули. Ответ на досудебную претензию также получен не был. Пермячка обратилась в суд.
Мотовилихинский районный суд удовлетворил требования истца. С индивидуального предпринимателя взыскали стоимость тура — 65 100 рублей, а также неустойку в том же размере. Кроме того, оператор обязан выплатить компенсацию морального вреда в 20 000 рублей и штраф в 75 100 рублей. Общая сумма взыскания составила 225 300 рублей.
Решение пока не вступило в законную силу.