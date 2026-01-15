Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кому из детей и при каких условиях положены бесплатные лекарства?

Для этого ребенку не обязательно иметь инвалидность, быть из многодетной или малоимущей семьи.

Источник: Reuters

Как пояснили эксперты канала «ЗдравКонтроль», льгота на лекарства для детей действительно существует.

"Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 № 890, такая льгота на бесплатные лекарства предоставляется детям определённого возраста по всей стране без исключения. Для этого ребёнку не обязательно иметь инвалидность, быть из многодетной или малоимущей семьи.

Льгота предоставляется:

  • всем детям до 3 лет;
  • детям из многодетных семей до 6 лет.

«Все лекарственные средства» означает, что предоставляются:

  • лекарства, назначенные лечащим врачом/специалистом из списка жизненно важных (ЖНВЛ);
  • лекарства, не входящие в ЖНВЛ, но назначенные врачебной комиссией медорганизации;
  • предусмотренные региональной льготой.

То есть в случае любого заболевания, в том числе и при ОРВИ, по назначению лечащего врача указанным выше категориям детей должен формироваться рецепт на получение бесплатных лекарств".