Кому из детей и при каких условиях положены бесплатные лекарства?

Как пояснили эксперты канала «ЗдравКонтроль», льгота на лекарства для детей действительно существует.
"Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 № 890, такая льгота на бесплатные лекарства предоставляется детям определённого возраста по всей стране без исключения. Для этого ребёнку не обязательно иметь инвалидность, быть из многодетной или малоимущей семьи.
Льгота предоставляется:
- всем детям до 3 лет;
- детям из многодетных семей до 6 лет.
«Все лекарственные средства» означает, что предоставляются:
- лекарства, назначенные лечащим врачом/специалистом из списка жизненно важных (ЖНВЛ);
- лекарства, не входящие в ЖНВЛ, но назначенные врачебной комиссией медорганизации;
- предусмотренные региональной льготой.
То есть в случае любого заболевания, в том числе и при ОРВИ, по назначению лечащего врача указанным выше категориям детей должен формироваться рецепт на получение бесплатных лекарств".