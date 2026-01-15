На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Свердловские врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов, с которой он проходил почти 20 лет, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
«Врачи Свердловского областного онкологического диспансера успешно удалили гигантскую опухоль весом более 60 килограммов у 50-летнего пациента. Живот мужчины рос около 20 лет, не вызывая подозрений на опасность для жизни», — говорится в сообщении.
В силу своего объема опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость, уточнили в пресс-службе. За 30-летнюю практику онкологи медучреждения с таким не сталкивались, а операционная бригада из восьми профильных специалистов удаляла ее почти восемь часов.
Отмечается, что липосаркома — опухоль, развивающаяся из жировой ткани — коварна: поначалу растет медленно, не провоцируя симптомов, бить тревогу пациенты начинают, когда новообразование начинает сильно выделяться.
«Животик у меня стал расти в 33 года, до 50 лет он мне не мешал, я с ним тихонько бегал, сила была, в работе не мешал. После 50 лет стало тяжело. После обследования обнаружилась большая опухоль», — приводит ведомство слова самого пациента.