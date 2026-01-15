Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов

На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 кг, которая росла 20 лет.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Свердловские врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов, с которой он проходил почти 20 лет, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Врачи Свердловского областного онкологического диспансера успешно удалили гигантскую опухоль весом более 60 килограммов у 50-летнего пациента. Живот мужчины рос около 20 лет, не вызывая подозрений на опасность для жизни», — говорится в сообщении.

В силу своего объема опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость, уточнили в пресс-службе. За 30-летнюю практику онкологи медучреждения с таким не сталкивались, а операционная бригада из восьми профильных специалистов удаляла ее почти восемь часов.

Отмечается, что липосаркома — опухоль, развивающаяся из жировой ткани — коварна: поначалу растет медленно, не провоцируя симптомов, бить тревогу пациенты начинают, когда новообразование начинает сильно выделяться.

«Животик у меня стал расти в 33 года, до 50 лет он мне не мешал, я с ним тихонько бегал, сила была, в работе не мешал. После 50 лет стало тяжело. После обследования обнаружилась большая опухоль», — приводит ведомство слова самого пациента.