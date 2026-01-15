114 единиц коммунальной техники задействуют в Ростове из-за снегопада

По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 января, в Ростове-на-Дону ожидается снегопад, который продлится в течение всего дня. В связи с этим коммунальные службы города начали противогололедную обработку дорог и тротуаров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
Всего было задействовано 86 единиц техники. В течение дня планируется задействовать 114 единиц коммунальной техники и около 380 сотрудников, отвечающих за уборку территорий.
— Несмотря на противогололедную обработку городских улиц, прошу вас соблюдать правила дорожного движения, а также проявлять внимание и осторожность, — добавил Александр Скрябин.
