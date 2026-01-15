В Таре в сильный мороз нашли замерзающую собаку

В разгар аномальных холодов в Таре была обнаружена замерзающая собака, предположительно домашняя. Животное находилось на улице без присмотра и нуждается в срочной помощи.
Организатор поиска — местная жительница Евгения — обращается к жителям района Линий и улицы Карбышева: если вы потеряли питомца или можете предоставить временную передержку, просим связаться по телефону: 8−908−792−46−88.
Горожане просят неравнодушных сделать репост объявления, чтобы как можно скорее найти владельцев собаки или обеспечить ей приют.
