В Таре в сильный мороз нашли замерзающую собаку

Животное отогрели и накормили и просят отозваться хозяев.

Источник: Комсомольская правда

В разгар аномальных холодов в Таре была обнаружена замерзающая собака, предположительно домашняя. Животное находилось на улице без присмотра и нуждается в срочной помощи.

Организатор поиска — местная жительница Евгения — обращается к жителям района Линий и улицы Карбышева: если вы потеряли питомца или можете предоставить временную передержку, просим связаться по телефону: 8−908−792−46−88.

Горожане просят неравнодушных сделать репост объявления, чтобы как можно скорее найти владельцев собаки или обеспечить ей приют.

Читайте также: Омские железнодорожники перешили особый режим работы из-за низких температур.