Crew Dragon с космонавтом Платоновым вернулся на Землю

Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Отстыковка состоялась в среду в 17:20 по времени восточного побережья США (01:20 мск четверга). Спустя порядка 10,5 часов полета корабль приводнился у побережья штата Калифорния в 11:41 мск.
В состав экипажа миссии Crew-11, помимо Платонова, входят американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, японский астронавт Кимия Юи. Они прибыли на МКС в августе прошлого года и должны были пробыть на станции ориентировочно до конца февраля.
Досрочное возвращение связано с инцидентом медицинского характера у одного из астронавтов. NASA не раскрыло его личность и предварительный диагноз, однако отметило, что состояние этого члена экипажа является стабильным. Представители управления подчеркнули, что причиной инцидента не была работа на станции, подготовка к выходу в открытый космос или травма.