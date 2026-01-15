Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Crew Dragon с космонавтом Платоновым вернулся на Землю

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит российский космонавт Олег Платонов, вернулся на Землю после отстыковки от Международной космической станции (МКС).

Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка состоялась в среду в 17:20 по времени восточного побережья США (01:20 мск четверга). Спустя порядка 10,5 часов полета корабль приводнился у побережья штата Калифорния в 11:41 мск.

В состав экипажа миссии Crew-11, помимо Платонова, входят американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, японский астронавт Кимия Юи. Они прибыли на МКС в августе прошлого года и должны были пробыть на станции ориентировочно до конца февраля.

Досрочное возвращение связано с инцидентом медицинского характера у одного из астронавтов. NASA не раскрыло его личность и предварительный диагноз, однако отметило, что состояние этого члена экипажа является стабильным. Представители управления подчеркнули, что причиной инцидента не была работа на станции, подготовка к выходу в открытый космос или травма.