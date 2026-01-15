В Перми скончался учёный ПНИПУ, посвятивший университету более полувека

Борис Григорьевич посвятил Пермскому Политеху более полувека. Он начал работать в вузе в 1969 году, а в 1980-м защитил кандидатскую диссертацию. Преподавал социологию и политологию студентам разных направлений, стал автором более 50 научных работ.