В Перми скончался учёный ПНИПУ, посвятивший университету более полувека

Прощание состоится 16 января.

Источник: Аргументы и факты

Доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат философских наук Борис Григорьевич Чемериский ушёл из жизни на 86 году, сообщили в вузе.

Борис Григорьевич посвятил Пермскому Политеху более полувека. Он начал работать в вузе в 1969 году, а в 1980-м защитил кандидатскую диссертацию. Преподавал социологию и политологию студентам разных направлений, стал автором более 50 научных работ.

«Мы будем помнить его как жизнерадостного человека, ставшего для всех нас примером человеческой стойкости и доброты», — отмечают коллеги.

Более 10 лет Борис Григорьевич являлся членом совета по присуждению учёных степеней.

Прощание состоится 16 января в 13:00 по адресу: ул. Старцева, 61 (большой зал).