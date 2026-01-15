Все рестораны KFC в России работают под брендом Rostic'

В декабре 2024 года «Юнирест» приобрела бизнес «Эй Кей Раша» — одного из крупнейших франчайзи ушедшей с российского рынка сети ресторанов. В конце ноября того же года стало известно, что основным владельцем компании «Эй Кей Раша», управляющей 96 ресторанами под брендом KFC в России, стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Мой Первый». Это следовало из данных ЕГРЮЛ.