Все рестораны KFC в России работают под брендом Rostic'

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Компания «Юнирест», владеющая брендом Rostic’s и мастер-франшизой KFC в России, завершила ребрендинг всех ресторанов сети KFC — теперь заведения по всей стране работают под брендом Rostic’s, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
«Да, можем подтвердить окончание ребрендинга. Все рестораны сети развиваются под брендом Rostic’s», — сказали в компании.
В декабре 2024 года «Юнирест» приобрела бизнес «Эй Кей Раша» — одного из крупнейших франчайзи ушедшей с российского рынка сети ресторанов. В конце ноября того же года стало известно, что основным владельцем компании «Эй Кей Раша», управляющей 96 ресторанами под брендом KFC в России, стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Мой Первый». Это следовало из данных ЕГРЮЛ.
Владелец брендов KFC и Pizza Hut — американская Yum! Brands — в 2022 году объявил об уходе с российского рынка. В апреле 2023 года российская компания «Смарт Сервис» купила бизнес Yum! Brands в стране. По условиям договора российские владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic’s.