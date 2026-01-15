NewsNation: США перебрасывают на Ближний Восток авианосную ударную группу

Иранское государственное телевидение, в свою очередь, в среду предостерегло Трампа от вмешательства в дела страны: в репортаже была показана фотография на тот момент кандидата в президенты Трампа, спасающегося от покушения на предвыборном митинге в Батлере в июле 2024 года, и говорилось, что «на этот раз пуля не промахнется».