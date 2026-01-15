Ричмонд
NewsNation: США перебрасывают на Ближний Восток авианосную ударную группу

Американский новостной канал NewsNation узнал, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) на фоне эскалации напряженности между США и Ираном.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, переброска авианосной группы USS Abraham Lincoln, в состав которой входят авианосец, как минимум одна подводная лодка и множество других судов, займет около недели. Иран ранее предупредил, что готов нанести ответные удары по войскам США и Израиля в регионе.

Как уточняет издание, «зона ответственности» CENTCOM охватывает более 10 млн квадратных километров, включая Северо-Восточную Африку, Ближний Восток, Центральную Азию и Южную Азию, а также 21 страну.

Трамп неоднократно заявлял, что его администрация придет на помощь иранским протестующим. Однако в среду он заявил, что Тегеран отказался от «жестоких репрессий» в отношении протестующих и пытается договориться с Вашингтоном.

Иранское государственное телевидение, в свою очередь, в среду предостерегло Трампа от вмешательства в дела страны: в репортаже была показана фотография на тот момент кандидата в президенты Трампа, спасающегося от покушения на предвыборном митинге в Батлере в июле 2024 года, и говорилось, что «на этот раз пуля не промахнется».