Дятлова: Пешеходные связи в Калининграде почищены «Бобкэтами» на 50%

В Калининграде наполовину очистили тротуары с помощью малой техники. Информацию об этом опубликовала в своём телеграм-канале глава администрации города Елена Дятлова.
По её словам, коммунальные службы 14 января весь день обрабатывали дороги и тротуары, чтобы не допустить скользкости. После 21:00, когда снизился трафик, 30 машин вышли плужить и чистить улицы. Общественный транспорт не менял своих маршрутов.
Одновременно по тротуарам Калининграда работали 13 единиц «малой механизации», пешеходные связи почищены на данный момент «Бобкэтами» на 50% и эта работа не прекращается. Ещё 18 машин было нами арендовано у сторонних фирм, — уточнила Дятлова.
С 5:00 на улицы вышли дворники. Состав уборщиков «Чистоты» — 356 человек. Ещё 38 прислало на подмогу региональное управление ФСИН.
«На сегодня основная задача — вывоз снега с главных магистралей и продолжение уборки на улицах с невысоким трафиком. Как и всегда, работаем до полного устранения последствий стихии», — подчеркнула глава администрации Калининграда.
Сотрудников комитета муниципального контроля отправили по дворам, парковкам и подходам к объектам торговли и офисам. Специалисты проверяют там уборку снега. В случае нарушений составляют протоколы. Власти также мониторят социальные сети и принимают звонки от граждан по телефону 59−64−00.
Ранее калининградских автомобилистов попросили не садиться за руль 14 и 15 января. Предполагается, что ситуация на дорогах сильно ухудшится из-за сложных погодных условий. Пешеходам также рекомендовали оставаться дома.