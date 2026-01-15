Дятлова: Пешеходные связи в Калининграде почищены «Бобкэтами» на 50%

По её словам, коммунальные службы 14 января весь день обрабатывали дороги и тротуары, чтобы не допустить скользкости. После 21:00, когда снизился трафик, 30 машин вышли плужить и чистить улицы. Общественный транспорт не менял своих маршрутов.